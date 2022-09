Etwa 150 Einwohner haben am Sonnabend, 3. September, 2022 dafür demonstriert, dass die Badestelle Beckersmühle am Großen Zechliner See bei Rheinsberg öffentlich zugänglich bleibt. Versammlungsleiter Jörg Benske verspricht, dass der Strand nutzbar bleibt, wenn sich ausreichend Menschen über einen notfalls langen Zeitraum dafür einsetzen. © Foto: Holger Rudolph