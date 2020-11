Ein fünfstelliger Bargeldbetrag ist aus einem Einfamilienhaus im Raum Fehrbellin gestohlen worden.

Eine 54-Jährige hat am Sonntag Anzeige bei der Polizei erstattet. Sie gab an, dass in den vergangenen Jahren immer wieder Bargeld und geldwerte Coupons aus ihrem Haushalt gestohlen worden sind, ohne dass sich je Einbruchsspuren haben finden lassen.

Nach einem Nachmittagsspaziergang habe sie nun den Verlust des Bargeldes sowie eines Sparbuches festgestellt. Auch diesmal waren laut Polizeiangaben keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens ins Haus erkennbar.