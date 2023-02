Wolfgang Gaetke hat schon einiges erlebt. Aber dass Diebe den Metallzaun um das Familiengrab seiner Vorfahren auf dem Friedhof in Manker klauen, das sei schon ein starkes Stück. Der ideelle Wert sei unermesslich, auch sonst gehe der Schaden in die tausende Euro. Bleibt die Frage: Hat der Diebstahl etwas mit der abgeschalteten Straßenbeleuchtung in Fehrbellin und den Ortsteilen zu tun? © Foto: Thomas Pilz