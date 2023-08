Kleine Summe, großes Nachspiel – darauf muss sich ein Ladendieb in Pritzwalk gefasst machen. Am Dienstag hatte ein Ladendetektiv in einem Einkaufszentrum in der Bergstraße einen Mann beobachtet, wie er mit Waren aus dem Geschäft ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei diese Einrichtung verlassen wollte.

Der 42-jährige Detektiv hatte gesehen, wie der Beobachtete sich zwei Flaschen Sirup im Wert von insgesamt 9,98 Euro unter die Jacke geschoben hatte. Als er den Mann am Ausgang deswegen ansprach, versetzte ihm der Angesprochene zwei Schläge gegen den Brustkorb und flüchtete. Er entkam.

Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls

Die herbeigerufene Polizei bewertet diesen Vorgang wegen der angewendeten Gewalt als räuberischen Diebstahl. Der Detektiv klagte nach dem Vorgang über leichte Schmerzen.

Dieser Raub zählt als Verbrechen und wird im Normalfall nicht mit einer Freiheitsstrafe unter einem Jahr geahndet. Ob diese Regelung angewendet wird, ist strittig. Die Polizei jedoch nahm Zeugenbefragungen vor. Ihre Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.