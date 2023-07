Frank-Rudi Schwochow hat bestätigt, dass die Stadt das Fest der Generationen künftig nicht mehr finanziell unterstützen wird. Zugleich soll es auch zu Änderungen bei der finanziellen Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt geben. Schwochow will die gesamte Organisation der mobilen Kinder- und Jugendarbeit umstellen. Robert Sprinzl, Geschäftsführer der DGB-Jugendbildungsstätte in Flecken Zechlin, sieht im Vorstoß des Bürgermeisters jedoch einen „weiteren Versuch, der Kinder- und Jugendarbeit in Rheinsberg systematisch die Arbeitsgrundlage zu entziehen“. © Foto: Brian Kehnscherper