Ledersessel aus einem Kino in Polen der 1950/1960er-Jahre, zwei Kinosessel typisch für die 1980er-Jahre sowie mit Cord bezogene Stühle aus dem einstigen Kino in Wusterhausen bilden das kunterbunte Mobiliar des Dorfkinos in Lögow. Sie verleihen dem kleinsten professionellen Kino in Brandenburg sei...