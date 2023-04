Wegen gemeinschaftlichen Drogenhandels in vier Fällen stand am Dienstag, 25. April, eine 33-jährige Frau aus Fehrbellin vor Gericht. Auf einen ebenfalls angeklagten 30-Jährigen wartete die Richterin am Amtsgericht in Neuruppin jedoch vergeblich. Dennoch gab es am Ende ein Urteil – und zwar gegen die alleinerziehende Mutter auf der Anklagebank. © Foto: Hannes P. Albert/dpa