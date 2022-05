Daniela Hirsch und Silvia Last (rechts) sind in der Präsenzstelle Prignitz/Ruppin Ansprechpartner für Menschen, die an den Hochschulen des Landes Brandenburg studieren wollen. Interessenten für das berufsbegleitende BWL-Studium sind bei ihnen an der richtigen Adresse. © Foto: Siegmar Trenkler