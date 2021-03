Als Ute und Beat Gottwald im Sommer 2014 durch Zufall für ein Wochenende Urlaub im damaligen Hotel Am Birkenhain in Heimland machten, hatten sie sich schnell in den Ort verliebt. Wenig später kauften sie sich dort ein Haus.

Als das Birkenhain, das von 2015 bis 2018 als Unterkunft für Geflüchtete...