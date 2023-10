Carola Friedrich ist die einzige Mieterin der Bilderbogenpassage, die von Anfang an, also seit über 25 Jahren, dabei ist. Sie ist seit 34 Jahren im Modegeschäft, obwohl sie nach der Schule mit einer Ausbildung zur Verkehrspolizistin bei der Polizei in Kyritz begann.

Ihr Lebensweg ist geprägt von d...