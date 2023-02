Winterschlussverkauf ist längst passé. Das weiß auch Elke Brunnemann. Seit 13 Jahren betreibt sie das Modeeck an der Ecke Karl-Marx-Straße/Präsidentenstraße. Mit Rabatt-Prozenten will sie ihre Kundinnen in den Laden locken. Hat sie damit aber auch Erfolg oder sparen die Kunden wegen der Wirtschaftskrise grundsätzlich? © Foto: Thomas Pilz