Das Handy samt Impfnachweis war in den vergangenen Tagen das wichtigste Utensil, um in der Neuruppiner Innenstadt einkaufen zu gehen: In jedem Geschäft musste der Nachweis einzeln vorgezeigt werden und wurde gescannt. Nun tun sich die Händler zusammen. Für Kunden soll das Shoppen sehr viel einfac...