Vanille, Erdbeer, Schokolade – Die Lust auf ein Eis steigt mit den Temperaturen. An den ersten warmen Tagen, wie kürzlich am vergangenen Wochenende, standen die Leute erstmals wieder freiwillig Schlange, sei es in Berlin, in Potsdam oder in Neuruppin. Becher oder Waffel? Eine Frage, auf die lange...