Vier HPC-Schnellladesäulen sind am Donnerstag am Total-Autohof in Bechlin an der Autobahnfahrt Neuruppin der A 24 feierlich in Betrieb genommen worden. An ihnen können Elektroautos mit bis zu 350 Kilowatt geladen werden - mehr, als viele Autos bislang nutzen können. Landrat Ralf Reinhardt probierte das gleich mit seinem Dienstwagen aus. © Foto: Siegmar Trenkler