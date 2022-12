In der Energiekrise können die Vereine und Träger sozialer Belange in Neuruppin auf die Unterstützung der Stadt zählen. Die Stadtverordneten haben am 12. Dezember gleich zwei Beschlüsse gefasst, die den Vereinen finanzielle Entlastung verschaffen sollen.

So wurde ein Antrag der Linken-Fraktion b...