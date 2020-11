Der Spielplatz auf dem Brahmsplatz in der Neuruppiner Musikersiedlung ist in der vergangenen Woche fertiggestellt und durch den TÜV abgenommen worden. Heute wird er offiziell seiner Bestimmung übergeben. Wie Rathaus-Sprecherin Michaela Ott mitteilte, mussten die Betonfundamente der einzelnen Spielgeräte noch aushärten. In den letzten Wochen wurden auf dem neuen Spielplatz eine Anlage mit Rutsche und Anbauelementen, eine Doppelschaukel, ein Karussell, eine Tischtennisplatte, eine Slackline und ein Sandkasten sowie Sitzgelegenheiten gebaut. Die Baukosten belaufen sich auf rund 81.500 Euro.

Auf eine offizielle Übergabe der Spielgeräte verzichtet das Rathaus wegen der Corona-Pandemie.