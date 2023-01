Klimawandel hin oder her: Essgewohnheiten umzustellen, fällt den Meisten nicht einfach. Die Flut an billigen Fleischangeboten verführt zu Bequemlichkeit. Zumal die Lebenshaltungskosten vergangenes Jahr enorm gestiegen sind. Gastronomin Ulrike Lehmann hält dagegen – mit ihrem neu an den Start ge...