Es duftet dicht nach den 250 verschiedenen Kräutern, Gewürzen und Gewürzmischungen, die Katharina Ibishi-Willmes an ihrem Stand „Katinkas Gewürzoase“ auf dem Wochenmarkt in Neuruppin anbietet. Der Kundenstrom reißt kaum eine Minute ab – was ungewöhnlich für einen Gewürzstand ist. Die H...