Nirgendwo in Ostprignitz-Ruppin werden so viele Fahrräder gestohlen wie in Neuruppin. Die Polizei will nun verstärkt gegen die Fahrraddiebe vorgehen. Und auch die Fontanestadt selbst hat sich diesbezüglich schon Gedanken gemacht – und hat möglicherweise schon eine Lösung parat. © Foto: Andreas Gebert/dpa