Den derzeit in weiten Teilen Deutschlands herrschenden Mangel an Terminen für die praktische Pkw-Fahrprüfung (Klasse B) bekommen auch die Fahrschulen in Ostprignitz-Ruppin zu spüren. Außerdem gibt es zu wenige Fahrlehrer, was die Situation der Fahrschulen zusätzlich erschwert. Die für die Prü...