Der neunjährige Dwayne hält zwei Pratzen in die Luft. Nick holt aus und lässt seine Fäuste in den Schlagkissen landen. „Dwayne ist jetzt dein Trainer. Wenn er die Pratzen hochhält, musst du so schnell wie möglich draufhauen“, sagt Danilo Schlaack. Wenige Meter weiter stehen die Geschwister...