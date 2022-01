An den hohen Wert von 2019 kommen die Ruppiner Kliniken in Neuruppin zwar 2021 nicht heran. Damals wurden dort insgesamt 735 Kinder geboren. Dennoch wurde 2021 zumindest ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet: Insgesamt kamen in den vergangenen zwölf Monaten in dem Neuruppiner ...