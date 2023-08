Die Frage nach einer sinnvollen Feriengestaltung brennt vielen Eltern unter den Nägeln. Für Kinder der Evangelischen Schule in Neuruppin (EVI) gab es in diesem Sommer das einmalige Angebot, Teil des Ensembles des Theatersommers in Netzeband zu sein. Das bedeutete Tonaufnahmen im Studio, Proben und...