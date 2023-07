Männer auf schweren Motorrädern können angsteinflößend sein. Zumal, wenn sie lautstark in großen Gruppen auf den Straßen unterwegs sind. Zu viele Geschichten schwirren um lederbekleidete Rocker in der Weltgeschichte herum. Im Temnitztal gibt es die Fehrbelliner Biker. 40 Männer und zwei Frauen gehören dem Verein an. Schwere Maschinen – von Harleys bis Honda – fahren auch sie. Doch sie bilden quasi den Gegenentwurf zur Rocker-Clique, denen man besser aus dem Wege geht. Ganz im Gegenteil. Die Fehrbelliner Biker laden ein, sind offen, freundlich und bieten gesellschaftliche Teilhabe an. Das hat der Verein in diesem Jahr vor.

„Wir sind ein normaler Verein, kein Klub, das sagt alles“, sagt Fabian Loske vom Verein Fehrbelliner Biker. Den Biker-Verein gibt es offiziell seit 1999. Doch schon einige Jahre zuvor hat sich eine Handvoll Motorradfreunde gefunden, die sich vor allem um ihre alten Schätzchen, den Oldtimern auf zwei Rädern kümmerten. „Das hat klein angefangen, doch dann sind wir schnell gewachsen“, sagt Fabian Loske. Genauso rasch wie die Zahl der Mitglieder stieg, wurde auch der Wunsch nach mehr Austausch über die geliebten Oldtimer immer größer. „Benzingespräche“ nennt Mitglied Daniel Loske, der Bruder von Fabian, das. Zu entstand die Idee zu den „Alt-Eisen-Treffen“.

Unübersehbar: Der Oldtimer auf dem Mast auf dem Vereinsgelände der Fehrbelliner Biker und Fabian Loske, Daniel Berger-Karin, Jens Neudtadt sowie Daniel Loske (von links).

© Foto: Burkhard Keeve

Oldtimer-Treffen auf der grünen Vereinswiese in Fehrbellin

Mittlerweile hat sich das Treffen etabliert und am Sonnabend, 22. Juli, steht schon die 15. Auflage des Alt-Eisen-Treffens an. Das findet wieder auf dem grünen Gelände des Vereins im Gewerbegebiet Fehrbellin, An der Plantage 16, statt. Es liegt etwas abseits der Gewerbebetriebe, nahezu idyllisch, zwischen Wald und Wiese. „Das hat auch den Vorteil, dass wir hier ungestört sind und auch mal laut sein können“, sagt Daniel Berger-Karin vom Verein. Mit der Ruhe ist es am 22. Juli ab 14 Uhr aber vorbei. Bis zu 500 Oldtimer-Fahrzeuge, hauptsächlich natürlich Motorräder, waren beim vergangenen Treffen auf dem Gelände und zu bestaunen. Der Nachbar des Vereins überlässt ihnen dann sogar seine Wiese, damit alle Platz finden.

Das Alt-Eisen-Treffen in Fehrbellin lockte in der Vergangenheit hunderte Teilnehmer und Neugierige an. Dieses Jahr findet es am 22. Juli statt.

© Foto: Holger Rudolph

Motorräder müssen mindestens 35 Jahre alt sein

„Manchmal schauen auch komplette Kolonnen auf ihren Zweirädern vorbei, die einen Abstecher zu uns machen“, sagt Fabian Loske. Einmal seien es 40 Motorräder gewesen, die zu Kaffee, Kuchen und Benzingesprächen auftauchten. Für die schönsten Oldtimer vergibt der Verein Pokale. Gegen Ende des Alt-Eisen-Treffens gibt es noch eine gemeinsame Ausfahrt, 20 Kilometer durch Fehrbellin und seine Ortsteile. „Die Fehrbelliner freuen sich immer darauf und machen Fotos“, sagt Loske. Wer bleiben will und den Abend am Lagerfeuer mitmachen will, ist willkommen. Ein Platz für Zelte ist vorhanden, teilt der Verein mit. Aber Oldtimer ist nicht gleich Oldtimer. Der Verein lädt alle am Treffen ein, deren Motorrad und Moped mindestens 35 Jahre (bis Baujahr 1988) alt ist. Autos sollten noch älter sein (bis Baujahr 1979). Auch antike Fahrräder und Traktoren sind willkommen.

Alt-Eisen-Treffen, Rocknacht, Ausfahrt Das haben die Fehrbelliner Biker in diesem Jahr noch vor. - 22. Juli, ab 14 Uhr: 15. Alt-Eisen Treffen auf dem Gelände der Fehrbelliner Biker, An der Plantage 16, Fehrbellin, kein Eintritt, keine Anmeldung notwendig - 29. August, 21. Rocknacht, im Kurfürstenpark Fehrbellin, Dechtower Weg.

Einlass ab 18 Uhr. Vorverkauf 13 Euro, sonst 18 Euro.

19.30 Uhr Volbeast (Volbeat Coverband) 22.30 Uhr Dirk und Durstig (Böhse Onkelz Coverband) mit neuem Sänger. - 2. September ab 9 Uhr Herbstausfahrt. Treffpunkt: Agip Tankstelle in Fehrbellin

Zwei Bands treten bei der Rocknacht auf

Noch älter und ebenso beliebt ist die Rocknacht, die die Fehrbelliner Biker jedes Jahr selbst auf die Beine stelle. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten. Der Termin steht fest. Zwei Bands treten auf. Am 19. August wird dann zur mittlerweile 21. Rocknacht eingeladen. Diese findet aber nicht auf dem Vereinsgelände, sondern im Kurfürstenpark Fehrbellin statt. „Es gibt Leute, die ihren Urlaub danach planen, um die Rocknacht nicht zu verpassen“, sagt Daniel Berger-Karin. 300 bis 500 Gäste werden wieder bei der Rocknacht erwartet. „Wir wollen als Verein einen kulturellen Beitrag leisten“, sagt Fabian Loske, „und zeigen, was Fehrbellin zu bieten hat“.