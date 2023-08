Zu einem Einsatz in Perleberg (Prignitz) sind am Dienstagabend (1.8.) Polizei und Feuerwehr ausgerückt. Es gab einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Parchimer Straße.

Gegen 20.55 Uhr seien die Einsatzkräfte alarmiert worden, sagte Sprecherin Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord auf Nachfrage. Die Feuerwehr löschte den Brand in einer der Wohnungen ab. Alle Mieter mussten ihr zufolge das Mehrparteienhaus verlassen. Ein junges Kind und die Mutter als Begleitperson seien sicherheitshalber ins Krankenhaus gekommen. Weitere Verletzte gab es der Polizei zufolge nicht.

Wie es zum Brand in Perleberg (Prignitz) kam

Zum Hintergrund: Vor Ausbruch des Feuers hätten sich zwei Männer in einer Wohnung gestritten, berichtete Dörte Röhrs. „Der Mieter verließ daraufhin die Wohnung.“ Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Mann später fest. Ihnen gegenüber habe der Mieter zugegeben, einen Brand gelegt zu haben. Der zweite Mann habe ebenfalls die Wohnung verlassen, in noch unbekannte Richtung. Nach ihm werde nun gesucht, um den Sachverhalt aufzuklären.

Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses blieben zunächst unbewohnbar. Die Polizei schätzte den Sachschaden vorläufig auf 50.000 Euro.