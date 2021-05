Am Dienstag, 4. Mai, gegen Mittag wurde die Feuerwehr alarmiert, weil ein Einfamilienhaus am Wilmersdorfer Weg in Wittstock brannte. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Die Bewohner hatten das Haus verlassen. Die Feuerwehrleute verhinderten, dass das Feuer auf ein benachbartes Wohnhaus übergriffen. Das betroffene Gebäude ist jedoch nicht mehr bewohnbar.

Kriminaltechniker der Polizei haben am Mittwoch den Brandort untersucht. Nach Erkenntnissen der Ermittler war ein Defekt an einem Ofen offenbar Ursache für das Feuer.