Ein anonymer Brief hatte zuletzt für Unsicherheit bei Feuerwehr, Stadt Neuruppin und den Stadtverordneten gesorgt. Darin wurde der geplante Standort für die neue Feuerwache an der Holländer Mühle infrage gestellt, über dessen Kauf die Stadtverordneten am Montagabend, 4. Juli, abstimmen sollten....