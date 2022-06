Die beiden neuen, leuchtend roten Fahrzeuge des Landkreises Ostprignitz-Ruppin wurden am Montag, 13. Juni, in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Kyritz (FTZ) der Schnelleinsatztruppe Wassergefahren übergeben. Das Boot für den Spezialeinsatz und der dazugehörige Gerätewagen sollen langfristig i...