Der Bau einer kombinierten Rettungs- und Feuerwache in Wildberg wird schon seit Jahren erwartet. Das Projekt ist aus mehreren Gründen essenziell für die Sicherheit in der Region. Denn bisher kann der Kreis die vorgegebenen Hilfszeiten bei Einsätzen in dem Gebiet rund um Wildberg nicht einhalten. ...