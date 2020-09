Der Regisseur Volker Koepp dreht zurzeit den Dokumentarfilm „Chronos“ über den Fluss der Zeit. Die Stadt Wittstock ist darin einer der Handlungsorte. In der vergangenen Woche war Volker Koepp mit seinem dreiköpfigen Team für erste Film- und Interview-Aufnahmen an verschiedenen Plätzen unterwegs.

Verbindung zu Wittstock

Volker Koepp hat eine enge Verbindung zur Dossestadt: Anfang der 1970er-Jahre begann der renommierte Regisseur seine berufliche Laufbahn mit dem Dokumentarfilmprojekt „Wittstock“, das ihn in regelmäßigen Abständen immer wieder die Entwicklung der Stadt und vor allem des ehemaligen Obertrikotagenbetriebes (OTB) „Ernst Lück“ begleiten ließ.

Dreharbeiten auch in Osteuropa

In seinem aktuellen Film kommen nun auch wieder ehemalige Protagonisten der „Wittstock“-Reihe zu Wort, weiterhin spielt die Handlung noch in Mecklenburg-Vorpommern und in Osteuropa. Für Wittstock sind im Herbst und im Frühjahr noch zehn weitere Drehtage angesetzt. Nach momentanem Stand wird der Film eine Länge von etwa zwei Stunden haben und im Kino zu sehen sein.