Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin schließt an diesem Freitag, 8. Oktober, neben zwei weiteren Standorten in Freyenstein und Breddin auch die Selbstbedienungsfiliale in Flecken Zechlin. „Die Selbstbedienungsstandorte Freyenstein, Flecken Zechlin und Breddin sind schon seit Jahren nicht mehr renta...