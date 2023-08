Eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Sachsen. So eine Unterkunft aus Wohncontainern könnte auch bald mitten in Schönberg (Lindow) entstehen. Gegen die Pläne, 80 Flüchtlinge in das 250-Seelen-Dorf aufzunehmen, wachsen die Proteste. Der Landkreis OPR verhandelt gerade mit der Kirche, die das Gelände in Schönberg hat. © Foto: Jan Woitas/dpa