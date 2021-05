Die Korsofahrt ist, abgesehen von den zwei coronabedingten Unterbrechungen im vergangenen und in diesem Jahr, jährlich ein Höhepunkt in Alt Ruppins Kulturkalender. Tausende Besucher strömen am ersten Augustwochenende auf die Halbinsel zwischen Rhin und Ruppiner See, um dem Umzug fantasievoll gest...