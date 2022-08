Es erinnert ein bisschen an das riesige Zeltlager bei den Quidditch Meisterschaften in Harry Potter Romanen: Zehn Tage kamen 4.600 Pfadfinder:innen aus ganz Deutschland in einer selbstgebauten Zeltstadt in dem kleinen Ort Großzerlang in Ostprignitz-Ruppin zusammen. Ein wichtiger Unterschied zu den ...