Im Umfeld von Wustrau führen nun zwei neue Wanderwege am Rhin und am Ruppiner See entlang. Das Brandenburg-Preußen Museum hat sie gemeinsam mit der Gemeinde Fehrbellin entwickelt und nun ausgeschildert.

Der Zieten-Rundweg ist 5,8 Kilometer lang. Er führt über den Rhin und dann nach links durch Wa...