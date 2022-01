Seit einem Jahr stehen in der Storchenschmiede in Linum nicht mehr nur Störche und Kraniche im Mittelpunkt, sondern auch frisches Gemüse aus dem Klima-Bildungsgarten – in der wöchentlich gelieferten Gemüsekiste oder beim Vor-Ort-Verkauf. Auch als Ausflugscafé möchte sich die Storchenschmiede...