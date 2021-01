Einen Rekord hält die SG Stahl bereits: Seit 14 Monaten ist die Elf in Pflichtspielen ungeschlagen. Rot-Weiß Kyritz ist der letzte Gegner, der die Wittstocker erheblich ärgerte. 6:1 hieß es am 1. Dezember 2019 in Kyritz. Lang ist’s her. Dann pausierte Stahl im Frühjahr coronabedingt oder aber...