Gärten in OPR

Seit einem Jahr sperrt sich die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ostprignitz-Ruppin dagegen, dass der Winterschutz von Figuren im Tempelgarten in Neuruppin mit Fotos verziert wird. Nun geht die Stadt Neuruppin in die Offensive. Was das für den Verein bedeutet.