Am 1. Mai eröffnet am Bollwerk des Ruppiner Sees in Neuruppin das „Felix" in den Räumen des früheren „Cindy's Café am See". Betrieben wird es vom Potsdamer Gastronomen Christian Klatt und seiner Frau Mareike. Schon vorher bieten sie an warmen Tagen Burger aus dem Foodtruck an. © Foto: Markus Kluge