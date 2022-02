Das Brandenburger Kabinett hat am Dienstag, 8. Februar in einer Änderung der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung beschlossen, dass die 2G-Regel für den Einzelhandel fällt. Für die Gastronomie bleibt 2G+ jedoch bestehen. Lediglich die Anwesenheitslisten in Gaststätten fallen weg. Die geänderte Co...