Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag die Gewinner des Geschichtswettbewerbs ausgezeichnet, der diesmal unter dem Motto „Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft“ stand. Die Schüler des Evangelischen Gymnasiums Neuruppin und der Oberbarnimschulen in Eberswalde landeten mit ihrer gemeinsamen Forschungsarbeit zu Fußball in Gefangenschaft auf dem zweiten Platz. © Foto: Britta Pedersen