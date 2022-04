Dass sie einmal in den medizinischen oder therapeutischen Bereich gehen will, sei ihr schon früh bewusst gewesen, sagt Gina Seeger. So lag es auch nahe, nach der Schule eine Ausbildung zur Physiotherapeutin zu absolvieren. Doch das genügte ihr nicht. In ihrer Berufslaufbahn bildete sich die 40-Jä...