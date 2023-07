In Herzberg/Mark ging es am Freitagabend so richtig rund. Völlig betrunken randalierte ein Mann vor einem Imbiss. Vorläufiger Höhepunkt waren Morddrohungen gegenüber einem Imbissbesitzer.

Gegen 20.20 Uhr wurde am Freitag (21. Juli) die Polizei einem Streit zu dem Imbiss in Herzberg gerufen. Der Einsatz war dringend notwendig. Denn es gab eine handfeste Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 36-Jähriger war der Meinung, dass ein Gast ihm sein Handy entwendet haben soll. Zunächst blieb es bei einer rein verbalen Auseinandersetzung. Doch der 36-Jährige, der, wie sich später herausstellte, erheblich gebechert hatte (3,25 Promille) beließ es nicht beim Fluchen.

Polizei droht mit Taser-Einsatz

Er ging nach Hause, schnappte sich einen zwei Kilogramm schweren und 32 Zentimeter langen Ringschlüssel und attackierte den 75-jährigen Imbissbetreiber und stieß, so die Polizei, „wilde Morddrohungen gehen anwesende Personen aus“. Dem Ringschlüssel fiel noch diverses Inventar vom Imbiss zum Opfer. Beim Eintreffen der ersten Beamten hielt er das Werkzeug noch immer in der Hand und war äußerst renitent, so die Polizei.