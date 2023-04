In Ostprignitz-Ruppin geraten Kinder immer häufiger mit dem Gesetz und den Behörden in Konflikt. Die Zahl der Taten, die auf das Konto von Kindern unter 14 Jahren gehen, ist in OPR um knapp 141 Prozent gestiegen. Was Polizei und Sozialarbeiter dazu sagen. © Foto: dpa (Symbolbild)