Der Großbrand im Gewerbegebiet Prignitz bei Pritzwalk ist noch nicht gelöscht. Ein Sprecher der Polizeileitstelle in Potsdam sagte, „es sind noch zahlreiche Feuerwehrleute vor Ort und mit dem Löschen beschäftigt“. Außerdem gibt das Brandgeschehen den Ermittlern Rätsel auf.

Löscharbeiten in der Nacht

Das Feuer war am Dienstagabend gegen 23 Uhr ausgebrochen. Personen kamen nicht zu Schaden. Aber die Lagerhalle stand laut Augenzeugen komplett in Flammen. In der Lagerhalle sind laut dem Sprecher der Polizeidirektion Nord Baustoffe untergebracht, unter anderem Bitumen, Holz und Styropor. Das Gebäude war 70 mal 50 Meter groß. „Wir rechnen zurzeit mit einem Sachschaden in Höhe von zwei bis drei Millionen Euro“, so der Pressesprecher.

Die Polizei geht mittlerweile von Brandstiftung aus. „Es gibt klare Hinweise darauf“, so der Sprecher. So haben kurz zuvor – nur 200 Meter von dem Ort des Großbrandes entfernt – mehrere Mülltonnen gebrannt. Besonders frech: Der mutmaßliche Brandstifter entzündete Minuten vor dem Brand auf einem benachbarten Betriebsgelände drei große Müllcontainer. Während die Löscharbeiten voll im Gang waren, wurden von dem möglichen Täter bei einem dritten Brand Holzpaletten entzündet. Mehrere tausend Euro Schaden sind zusätzlich entstanden.