Der World Cleanup Day findet jährlich am dritten Sonnabend des Septembers statt. Weltweit sammeln Umweltschützerinnen und Umweltschützer Müll ein, der achtlos in Wäldern, auf Wiesen und in Gewässern hinterlassen wurde.

An der Lindower Dampfmühle beteiligten sich am Sonnabend fünf Taucherinnen...