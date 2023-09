Wasserleitung in Reha-Klinik Hohenelse geplatzt

Havarie in Rheinsberg

Mitten in der Nacht fallen in der Rehaklinik Hohenelse in Rheinsberg Strom und Wasser aus. Im Keller war eine Leitung geplatzt, alles stand unter Wasser. Feuerwehr und THW waren im Einsatz.