Großes Dankeschön: Bürgermeister Nico Ruhle und Sara Tege vom DRK dankten allen potenziellen Spenderinnen und Spendern, die an der Typisierungsaktion auf dem Schulplatz in Neuruppin teilgenommen haben. Mit einer derart starken Beteiligung bereits am Vormittag hatten beide nicht gerechnet. © Foto: Holger Rudolph