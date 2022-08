Die anhaltende Trockenheit verschärft die Situation in den Gewässern in Ostprignitz-Ruppin. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, fehlt bereits weit mehr als die Regenmenge eines ganzen Jahres in der Wasserhaushaltsbilanz. Die für diese Jahreszeit außergewöhnlich hohen Temperaturen in Kombination m...