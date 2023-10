Ab dem Jahr 2024 können Paare im Schloss Rheinsberg eine königliche Hochzeit feiern. Der Spiegelsaal des Schlosses wird eine Außenstelle des Standesamtes der Stadt Rheinsberg. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) und die Kommune haben eine Vereinbarung unterzeichnet. In Person von Julia Hagenberg, Marketing-Direktorin der Stiftung, und Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Termine für 2024 und darüber hinaus können ab sofort angefragt werden.

Die standesamtliche Trauung kann jeweils von April bis Oktober vollzogen werden, mittwochs bis freitags zwischen 9 und 10 Uhr. Denn anschließend beginnt der tägliche Museumsbetrieb.

Hochzeit im Spiegelsaal mit Sektempfang

Bis zu 40 Personen können in dem prachtvollen Spiegelsaal an der Zeremonie teilnehmen. Ein anschließender Sektempfang ist im Schlosshof möglich – mit Blick auf den Grienericksee.

Julia Hagenberg merkte an, das Schloss Rheinsberg sei wie kein anderes Schloss oder Herrenhaus durch seine malerische Lage direkt am Grienericksee faszinierend. Natur, Architektur und Kunst würden sich zu einem harmonischen Ensemble verbinden.

„Ich freue mich außerordentlich, es kann keinen passenderen Ort für eine Vermählung als diesen geben“, sagt Hagenberg. Man müsse nur einmal zur Decke blicken, wo sich ein beeindruckendes Gemälde befindet. Aurora und Venus sind dort, in Wolken schwebend, abgebildet. Sie würden den Paaren gleichsam alles Gute mit auf den Lebensweg geben . „Und man befindet sich an einem geschichtsträchtigen Ort, denn Friedrich II. hat den Spiegelsaal als einen der ersten Innenräume des Schlosses nach seinen Vorstellungen gestalten lassen“, erläutert die Expertin. Der lichtdurchflutete Saal mit dem üppig vergoldeten Stuckdekor sei für jeden Gast eine Augenweide.

Der Spiegelsaal im Schloss Rheinsberg ist ein Ort mit Tradition und Geschichte. Ab 2024 können Paare ihre ganz persönliche Geschichte hinzufügen, wenn sie sich dort trauen lassen.

© Foto: Leo Seidel

Für die SPSG sei es schon immer ein Anliegen gewesen, mit den Kommunen zusammenzuarbeiten und die Bürger zu erreichen, um die „Kulturdenkmäler für die Menschen zu öffnen“. Das Schloss Rheinsberg habe nun sein i-Tüpfelchen, ein Trauzimmer. Schwochow ging auf die jahrzehntelangen Fragen und Diskussionen in der Prinzenstadt ein, warum es nicht möglich sei, im Schloss Trauungen abzuhalten.

Denkmalschützer hatten Bedenken

„Ich denke, die Anzahl der standesamtlichen Trauungen in Rheinsberg wird dank der Offerte in die Höhe schnellen“, meinte der Bürgermeister. Ohnehin heirateten nicht allein Bürger der Stadt oder der Region in Rheinsberg, es gebe auch Brautpaare aus dem Ausland. Am weitesten entfernt sei einmal ein Paar aus Vietnam gewesen, berichtet Schwochow. Er dankte der Schlösserstiftung, mit der man schon 2019 eine gute Kooperation auf den Weg brachten, damals mit der Aktion „Rheinsberg sagt ‚Danke‘!“

Dass es so lange dauerte, bis Trauungen im Spiegelsaal möglich sind, hat laut Julia Hagenberg vor allem mit dem Denkmalschutz zu tun. Bedenken habe es gegeben, die kulturhistorisch einmalige Kulisse könnte zu sehr unter den vielen Gästen leiden. Gästen, die nicht wegen des Schlosses, sondern wegen einer Vermählung anreisten. „Inzwischen sind diese Bedenken ausgeräumt“, sagt sie.

Ansprechpartner und Kontakt ● Paare kontaktieren das Standesamt Rheinsberg. Die Standesbeamtin Andrea Baudis ist unter 033931 55108 zu erreichen, E-Mail: [email protected] ● Termine können auch mit der Stiftung vereinbart werden. Per E-Mail unter [email protected] , oder unter www.spsg.de/hochzeiten ● Ansprechpartnerinnen sind bei der Stiftung Grit Onnen 0331 9694433 und Nina Ilsen 0331 9694173 ● Die Schlossbereichsleitung Rheinsberg ist für die Abstimmungen vor Ort zuständig. Schlossherrin Dana Kresse hat die Nummer 033931 72623 ● Michael Frölich und Viola Suckert vom Schloss Rheinsberg sind unter 033931 726 12 zu erreichen

Dana Kresse, Leiterin des Schlosses, freute sich über die neue Möglichkeit. Bürgernähe habe man sich von jeher auf die Fahnen geschrieben, so bekämen die Sechstklässler der Grundschule Rheinsberg im Spiegelsaal bereits jetzt ihre Zeugnisse.

Vor dem Jawort im Schloss kommt die Unterschrift

Worauf sollten Brautpaare achten? Die Buchung der standesamtlichen Trauung im Schloss kostet 400 Euro, hinzu kommen die Verwaltungskosten des Standesamtes, das sind laut Schwochow einhundert Euro. Die Nutzungsdauer beträgt höchstens eine Stunde. Zusatzkosten fallen außerdem an. Etwa für einen Sektempfang im Innenhof, der bis zu zwei Stunden ausgedehnt werden kann. Er kostet 300 Euro.

Wegen der besonderen Rahmenbedingungen muss ein Nutzungsvertrag unterschrieben werden. Konfettiregen und Reis-Würfe seien im Schloss zum Beispiel nicht möglich.